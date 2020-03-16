Первый канал из-за коронавируса начал снимать все программы без зрителей

Руководство Первого канала решило с 16 марта снимать все программы без участия зрителей, чтобы не подвергать опасности здоровье людей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Такую меру также могут ввести на телеканалах ВГТРК. Сейчас съемки программ без зрителей только обсуждают, сообщили агентству в холдинге.

В России по состоянию на вечер 15 марта коронавирус подтвержден у 60 граждан страны и трех иностранцев, восемь человек выздоровели. О гибели людей из-за коронавирусной инфекции в России не сообщалось.

Во всем мире коронавирус обнаружили у более 169 тысяч человек: среди них выздоровели 77 тысяч человек, умерли более 5,6 тысячи человек.