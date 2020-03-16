ФРС США из-за коронавируса экстренно снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США на внеплановом заседании 15 марта экстренно снизила базовую процентную ставку, чтобы защитить экономику от влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Ставка снижена на один процентный пункт — до целевого диапазона 0-0,25%. ФРС рассчитывает сохранить ставку на этом уровне «до тех пор, пока не будет уверена, что экономика пережила последние события».
Это второе снижение базовой ставки с 3 марта. Тогда ФРС снизила ставку на 0,5 процентного пункта до 1-1,25%. Предыдущее решение о снижении ставки приняли на первом с 2008 года экстренном заседании.
Одновременно с этим ФРС объявила о покупке государственных облигаций США на 500 миллиардов долларов и ипотечных облигаций на 200 миллиардов долларов.
Снижение базовой ставки и увеличение портфеля государственных и ипотечных облигаций, как отмечает Associated Press, напоминают действия ФРС США в разгар кризиса. В 2008 году ФРС снизила ключевую ставку почти до нуля и держала ее на этом уровне в течение семи лет.
Во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели более 169 тысяч человек, умерли около 6500 человек, выздоровели 77 тысяч заразившихся.