ФРС США из-за коронавируса экстренно снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система ( ) США на внеплановом заседании 15 марта экстренно снизила базовую процентную ставку, чтобы защитить экономику от влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ставка снижена на один процентный пункт — до целевого диапазона 0-0,25%. ФРС рассчитывает сохранить ставку на этом уровне «до тех пор, пока не будет уверена, что экономика пережила последние события».

Это второе снижение базовой ставки с 3 марта. Тогда ФРС снизила ставку на 0,5 процентного пункта до 1-1,25%. Предыдущее решение о снижении ставки приняли на первом с 2008 года экстренном заседании.

Одновременно с этим ФРС объявила о покупке государственных облигаций США на 500 миллиардов долларов и ипотечных облигаций на 200 миллиардов долларов.

Снижение базовой ставки и увеличение портфеля государственных и ипотечных облигаций, как отмечает Associated Press, напоминают действия ФРС США в разгар кризиса. В 2008 году ФРС снизила ключевую ставку почти до нуля и держала ее на этом уровне в течение семи лет.

Во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели более 169 тысяч человек, умерли около 6500 человек, выздоровели 77 тысяч заразившихся.