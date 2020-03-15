Во всем мире коронавирус обнаружили у 156 тысяч человек. 5,8 тысячи человек умерли
Источник: Meduza
По данным на утро 15 марта, общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 156 тысячи человек. Из тех, у кого был диагностирован коронавирус, 5819 человек умерли, 72624 человек выздоровели.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
59
0
8
🇨🇳 Китай
80 977
3 193
65 660
🇮🇹 Италия
21 157
1 441
1 966
🇮🇷 Иран
12 729
611
2 959
🇰🇷 Южная Корея
8 086
72
510
🇪🇸 Испания
6 391
195
517
🇩🇪 Германия
4 585
9
46
🇫🇷 Франция
4 480
91
12
🇺🇸 США
2 717
54
12
🇨🇭 Швейцария
1 359
13
4
🇬🇧 Великобритания
1 143
21
19
...
...
...
...
📝 Всего в мире
156 091
5 819
72 624
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 09:00 15.03.2020 (по московскому времени)
В России по данным на вечер 14 марта было зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 граждан России.