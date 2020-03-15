Во всем мире коронавирус обнаружили у 156 тысяч человек. 5,8 тысячи человек умерли

По данным на утро 15 марта, общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 156 тысячи человек. Из тех, у кого был диагностирован коронавирус, 5819 человек умерли, 72624 человек выздоровели.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 59 0 8 🇨🇳 Китай 80 977 3 193 65 660 🇮🇹 Италия 21 157 1 441 1 966 🇮🇷 Иран 12 729 611 2 959 🇰🇷 Южная Корея 8 086 72 510 🇪🇸 Испания 6 391 195 517 🇩🇪 Германия 4 585 9 46 🇫🇷 Франция 4 480 91 12 🇺🇸 США 2 717 54 12 🇨🇭 Швейцария 1 359 13 4 🇬🇧 Великобритания 1 143 21 19 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 156 091 5 819 72 624 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 09:00 15.03.2020 (по московскому времени)

В России по данным на вечер 14 марта было зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 граждан России.