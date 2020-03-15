В Узбекистане зафиксировали первый случай коронавируса
Источник: ТАСС
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Власти Узбекистана сообщили о первом зараженном коронавирусом. COVID-19 обнаружен у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Узбекистана.
Принимаются меры по противодействию дальнейшему распространению в стране коронавируса нового типа, добавили представители Минздрава Узбекистана.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
59
0
8
🇨🇳 Китай
80 977
3 193
65 660
🇮🇹 Италия
21 157
1 441
1 966
🇮🇷 Иран
12 729
611
2 959
🇰🇷 Южная Корея
8 086
72
510
🇪🇸 Испания
6 391
195
517
🇩🇪 Германия
4 585
9
46
🇫🇷 Франция
4 480
91
12
🇺🇸 США
2 717
54
12
🇨🇭 Швейцария
1 359
13
4
🇬🇧 Великобритания
1 143
21
19
...
...
...
...
📝 Всего в мире
156 091
5 819
72 624
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 11:00 15.03.2020 (по московскому времени)
Россия, где, по состоянию на вечер 14 марта было зафиксировано 59 случаев заражения COVID-19, для предотвращения распространения коронавируса ограничила сообщение с рядом государств, включая страны ЕС, Иран, Китай и Южную Корею. Между Россией и Узбекистаном действует безвизовый режим.