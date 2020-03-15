В Узбекистане зафиксировали первый случай коронавируса

Власти Узбекистана сообщили о первом зараженном коронавирусом. COVID-19 обнаружен у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Узбекистана.

Принимаются меры по противодействию дальнейшему распространению в стране коронавируса нового типа, добавили представители Минздрава Узбекистана.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 59 0 8 🇨🇳 Китай 80 977 3 193 65 660 🇮🇹 Италия 21 157 1 441 1 966 🇮🇷 Иран 12 729 611 2 959 🇰🇷 Южная Корея 8 086 72 510 🇪🇸 Испания 6 391 195 517 🇩🇪 Германия 4 585 9 46 🇫🇷 Франция 4 480 91 12 🇺🇸 США 2 717 54 12 🇨🇭 Швейцария 1 359 13 4 🇬🇧 Великобритания 1 143 21 19 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 156 091 5 819 72 624 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 11:00 15.03.2020 (по московскому времени)

Россия, где, по состоянию на вечер 14 марта было зафиксировано 59 случаев заражения COVID-19, для предотвращения распространения коронавируса ограничила сообщение с рядом государств, включая страны ЕС, Иран, Китай и Южную Корею. Между Россией и Узбекистаном действует безвизовый режим.