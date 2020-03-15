«Аэрофлот» отменил рейсы в 13 городов Европы, включая Копенгаген и Цюрих

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о временной приостановке рейсов в 13 городов Европы.

В частности, с 15 марта отменяются рейсы между Москвой и Варшавой, с 16 марта прекращаются полеты в/из Салоники, с 17 марта — в/из Копенгаген, с 18 марта — в/из Осло, а с 19 марта самолеты «Аэрофлота» не будут летать во Франкфурт, Мюнхен и Цюрих.

С 20 марта будут прекращены рейсы между Москвой и Веной, а также Москвой и Прагой, а с 21 марта — между Москвой и Барселоной. Также временно отменяются рейсы в Кишинев, Вильнюс и Таллин.

Кроме того, с 16 марта «Аэрофлот» прекращает полеты в Узбекистан — Ташкент, Бухару и Самарканд.

В сообщении авиакомпании говорится, что временный отказ от полетов будет в силе до 30 апреля.

Ряд стран, рейсы в которые отменил «Аэрофлот», ранее объявили о закрытии границ для иностранцев. Так сделали, например, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Чехия и Эстония. Австрия ввела запрет на въезд на свою территорию для граждан четырех стран, включая Россию и Украину. Узбекистан, объявивший 15 марта о первом случае коронавируса на своей территории, временно приостановил авиасообщение с другими странами.

Ранее власти России ограничили авиасообщение со странами ЕС, исключение сделано для прямых рейсов из столиц стран Евросоюза в московский аэропорт Шереметьево и для чартеров.