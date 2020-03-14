ВТБ через суд потребовал от «Открытие холдинга» 13,6 миллиарда рублей

ВТБ 13 марта подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 13,6 миллиарда рублей с «Открытие холдинга». Это следует из карточки дела на сайте суда. Суть претензий ВТБ пока неизвестна.

ВТБ — один из акционеров «Открытие холдинга» с долей почти 10%. Также это один из основных его кредиторов.

В феврале «Открытие холдинг» объявил о банкротстве.

«Открытие холдинг» — бывший основной владелец банка «ФК Открытие». В августе 2017 года ЦБ заявил о санации «ФК Открытие» по новой на тот момент схеме, по которой Банк России стал собственником кредитной организации. После санации «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка был создан банк непрофильных активов «Траст», в который вошли проблемные активы этих кредитных организаций.

Банк непрофильных активов «Траст» и банк «Открытие» ранее подали к «Открытие холдингу» крупнейший в истории банковского сектора России иск — на 289,5 миллиарда рублей.