Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
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Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» опубликован на портале правовой информации.
Поправки в Конституцию, сказано в законе, вступят в силу только после того, как их оценит Конституционный суд, а жители России поддержат эти предложения на общероссийском голосовании. Голосование пройдет, если КС посчитает, что поправки соответствуют Конституции.