Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о .

Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» опубликован на портале правовой информации.

Поправки в Конституцию, сказано в законе, вступят в силу только после того, как их оценит Конституционный суд, а жители России поддержат эти предложения на общероссийском голосовании. Голосование пройдет, если КС посчитает, что поправки соответствуют Конституции.