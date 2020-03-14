В Петербурге начались задержания на акции против поправок в Конституцию

Полиция Петербурга задержала не менее трех активистов, вышедших к зданию Гостиного двора на одиночные пикеты против поправок в Конституцию России. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Полицейские задержали активистов, вышедших с плакатами «Я говорю нет узурпатору из КГБ», «Нет путинским поправкам в Конституцию!» и «Я больше не хочу жить при Путине».

14 марта в Москве полицейские задержали около 50 участников одиночных пикетов, пытавшихся «оцепить» здание ФСБ на Лубянке живой очередью протестующих. Активисты выступали против политических репрессий, против принятия поправок в Конституцию и в поддержку фигурантов дела «Сети».