У здания ФСБ на Лубянке задержали более 30 участников акции против политических репрессий
Полиция Москвы начала задерживать участников одиночных пикетов против политических репрессий, которые проходят возле здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщил в телеграм-канале журналист «Новой газеты» Илья Азар. Участники акции говорят, что полицейские избивают задержанных.
По оценке «ОВД-Инфо», задержаны не менее 32 человек. Среди задержанных, в частности, находятся оппозиционеры Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, а также правозащитник Лев Пономарев. Также задержан один несовершеннолетний.
В акции протеста, как пишет «МБХ медиа», участвует около 100 человек.
Активисты вышли с пикетами к зданию ФСБ после того, как мэрия Москвы не согласовала митинг и шествие против политических репрессий в центре города. Организаторам предлагали провести акцию в Люблино, но те не согласились и решили устроить серию одиночных пикетов.
Уточнение. Добавлена новая информация о количестве задержанных.