Российским сенаторам запретили выезжать за рубеж

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что всем российским сенаторам запретили покидать страну из-за угрозы коронавируса, пишет РИА Новости.

Матвиенко сообщила, что лично будет выдавать загранпаспорта сенаторам для выезда за рубеж. Как отмечает ТАСС, так будут делать только в случае крайней необходимости.

Также Совет Федерации приостановил визиты официальных делегаций из стран, «опасных» по коронавирусу, добавила Матвиенко.