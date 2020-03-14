Россия закроет сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев

Правительство РФ постановило приостановить с 15 марта пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы. Такие меры приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Исключение сделают для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и людей с видом на жительство в России.

С 16 марта Россия ограничивает полеты в страны Евросоюза: авиакомпании будут летать только в столицы государств ЕС и только из аэропорта Шереметьево. Кроме того, запрет не распространяется на чартерные рейсы.