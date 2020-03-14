Apple на две недели закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Компания Apple решила закрыть до 27 марта все розничные магазины, расположенные за пределами Китая, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в заявлении главы Apple Тима Кука.

В начале эпидемии коронавирусной инфекции Apple временно закрыла свои магазины в Китае. Сейчас эти магазины открыты.

Сотрудники Apple по всему миру по возможности начали работать из дома, добавил глава компании.

Ранее стало известно, что всемирная конференция для разработчиков WWDC, которую Apple ежегодно проводила в Калифорнии, в июне этого года пройдет в онлайн-формате.