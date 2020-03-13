Ученикам девятых классов в школе № 10 в городе Таштагол Кемеровской области задали сочинение о , инициированных президентом Владимиром Путиным. За отказ написать сочинение на тему «Поправки в Конституцию — наше будущее» школьникам пригрозили поставить «двойки», сообщил в фейсбуке 11 марта местный житель, отец девятиклассницы Вячеслав Чернов.

На следующий день Чернов рассказал, что после внимания СМИ учитель сообщил его дочери, что писать сочинение не нужно — это не обязательное задание. Несмотря на это, его дочь написала сочинение под заголовком «Я голосую за будущее».

В администрации школы № 10 города Таштагол сообщили Znak.com, что школьникам предложили написать сочинение о поправках в Конституцию для конкурса «Моя законотворческая инициатива». В школе отметили, что «поразмышлять о Конституции» предложили тем, кто будет сдавать экзамен по обществознанию. Некоторые ученики написали сочинение, другие отказались.

По данным из открытых источников, российские школьники ранее также писали сочинения, посвященные Конституции.

К 13 марта парламенты всех 85 регионов России поддержали закон об изменении Конституции, ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации. Теперь предложенные поправки должен оценить Конституционный суд РФ. 22 апреля поправки вынесут на всенародное голосование.