Кремль делает все необходимое для защиты президента от сезонных и иных заболеваний, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, будут ли приниматься дополнительные меры по обеспечению безопасности Владимира Путина после его выступления в Госдуме. На этом заседании присутствовал депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, который нарушил режим коронавирусного карантина.

«Президентская медицина — это отдельное измерение, постоянное во все периоды — и это не связано с какой-то эпидемиологической ситуацией. Поэтому все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний, все делается», — сказал Песков. Он также выразил уверенность, что президент не был в контакте с этим депутатом.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли Путин сдавать анализы на коронавирус, Песков ответил следующее: «Я не располагаю такой информацией. Дело в том, что информация о состоянии здоровья президента — это не та информация, которая ».

Он также попросил всех журналистов из кремлевского пула, в случае «коронапроявлений» или симптомов каких-либо других заболеваний, не посещать мероприятия с участием президента.