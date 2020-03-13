Курс евро на Московской бирже опустился ниже 82 рублей

Российская валюта после открытия торгов на Московской бирже 13 марта подорожала к доллару и евро.

Евро, по состоянию на 10:36 мск, стоил 81,81 рубля, на 1,7 рубля меньше, чем на момент закрытия предыдущих торгов. Курс доллара к рублю также снизился на 1,7 рубля, до 73,1 рубля.

Индекс РТС вырос на 6,3%, индекс Мосбиржи прибавил 4,04%.

Курс российской валюты укрепляется на фоне растущих мировых цен на нефть. На бирже ICE в Лондоне нефть Brent утром 13 марта торгуется по 34,37 доллара за баррель, прибавляя более 3% к уровню закрытия предыдущего дня. WTI стоит 32,72 доллара (+3,7%).

Американские биржи закрыли торговую сессию 12 марта рекордным с 1987 года падением. Промышленный индекс Dow Jones потерял 9,99%, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 9,51%, а Nasdaq — снизился на 10,48%.