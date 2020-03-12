РБК: Visa позволит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa готовится запустить в России сервис, который позволит клиентам банков отследить, на каких сайтах они оставляли данные своих карт, и при необходимости удалить их. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника.

Сервис будет предназначен только для держателей карт Visa. Он будет встроен в мобильное приложение банка, который выпустил карту. Visa уже начала искать партнеров для своего нового сервиса на банковском рынке.

В Московском кредитном банке (МКБ) сообщили РБК, что знают о проекте Visa и заинтересованы в его внедрении. Там добавили, что аналогичный проект есть у «альтернативной международной платежной системы», не уточнив, какой именно.

Сейчас основной способ банковского мошенничества в России — . По данным Центробанка, в 2019 году с ее помощью проводилось 70% хищений средств. Банки вернули клиентам лишь седьмую часть украденного — около миллиарда рублей.