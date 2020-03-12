РБК: Visa позволит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Платежная система Visa готовится запустить в России сервис, который позволит клиентам банков отследить, на каких сайтах они оставляли данные своих карт, и при необходимости удалить их. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника.
Сервис будет предназначен только для держателей карт Visa. Он будет встроен в мобильное приложение банка, который выпустил карту. Visa уже начала искать партнеров для своего нового сервиса на банковском рынке.
В Московском кредитном банке (МКБ) сообщили РБК, что знают о проекте Visa и заинтересованы в его внедрении. Там добавили, что аналогичный проект есть у «альтернативной международной платежной системы», не уточнив, какой именно.
Держатели карт могут оставлять их данные случайно при покупке товаров и оплате услуг в интернете, так как многие сайты и мобильные приложения для удобства пользователей предлагают сохранить номер карты, срок ее действия и CVV-код, чтобы в следующий раз не потребовалось их вводить, говорит глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.
Сейчас основной способ банковского мошенничества в России — социальная инженерия. По данным Центробанка, в 2019 году с ее помощью проводилось 70% хищений средств. Банки вернули клиентам лишь седьмую часть украденного — около миллиарда рублей.