Российские банки за год вернули клиентам миллиард рублей за несанкционированные транзакции. Это лишь седьмая часть украденного
В 2019 году российские банки вернули клиентам 935 миллионов рублей, списанных со счетов без их согласия. Как говорится в ежегодном докладе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ), это примерно 15% денег, которые были потеряны клиентами в результате несакционированных операций.
В общей сложности за год банки провели 576,5 тысячи транзакций, которые позже были признаны несанкционированными. В двух третях из них (69%) хищения проводились с использованием методов социальной инженерии.
Центробанк также зафиксировал 877 случаев, когда средства со счетов клиентов похищали сотрудники банков; ущерб от таких действий составил 24,5 миллиона рублей. Еще в 14 случаях работники банков похищали деньги из банкоматов (всего — на сумму 13,5 миллиона рублей), получив доступ к их программному обеспечению.
Низкий уровень возмещения банками похищенных средств связан с тем, что в большинстве случаев преступники прибегают к методам социальной инженерии, признает ФинЦЕРТ. Как отмечается в докладе, клиенты доверяют мошенникам и сами выдают им конфиденциальную информацию, нарушая тем самым требования договора с банком. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк может не возвращать ему деньги.
В 2018 году, по данным ЦБ, со счетов россиян были похищены 1,4 миллиарда рублей. Эта сумма касалась только транзакций по банковским картам.