Поправки в Конституцию поддержали две трети регионов России

Закон о внесении поправок в Конституцию одобрили законодательные собрания более двух третей регионов России. Как сообщил РИА Новости сенатор Андрей Клишас, соответствующие результаты поступили в Совет Федерации.

Поддержка двумя третями регионов — необходимое условие для внесения изменений в Конституцию. Оно прописано в 136-й статье основного закона.

В соответствии с нормой, прописанной в самом законе, теперь предусмотренные в нем поправки и постановление о проведении всероссийского голосования поступит в Конституционный суд РФ.