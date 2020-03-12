Один из основателей «Яблока» Владимир Лукин вышел из партии после того, как проголосовал за поправки в Конституцию

Сенатор от Тверской области Владимир Лукин вышел из партии «Яблоко» после того, как в Совете Федерации проголосовал за принятие закона о внесении . Об этом сообщил руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский.

Вишневский объяснил, что Лукин проголосовал за поправки, поскольку их поддерживает руководство Тверской области. «Его личная позиция, как я понимаю, совсем другая. Понимая это расхождение, Лукин сегодня вышел из „Яблока“», — сказал Вишневский.

Владимир Лукин — один из основателей партии «Яблоко», бывший уполномоченный по правам человека в России в 2004-2014 годах. Во время работы уполномоченным Лукин не состоял ни в какой партии, но после ухода с этого поста вернулся в «Яблоко».

Единственным сенатором, проголосовавшим против закона о поправках в Конституцию, стал Вячеслав Мархаев (КПРФ).