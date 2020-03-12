Общественный фонд «Яндекса» возглавила сопредседатель предвыборного штаба Путина Елена Шмелева

Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева стала председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса». Об этом сообщили ТАСС и «Ведомости», ссылаясь на источники. В «Яндексе» подтвердили это назначение.

Исполнительным директором фонда стала гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Всего в совет вошли 11 человек. В частности, это гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, глава «Газпром нефти» Александр Дюков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В 2018 году Елена Шмелева была одним из сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах, указывает «Русская служба „Би-би-си“».

В ноябре 2019 года «Яндекс» объявил о новой структуре управления компанией. В ней был создан Фонд общественных интересов, который получил «золотую акцию» «Яндекса» и право участвовать в решении определенных вопросов, в частности, о продаже долей в компании.

По неофициальным данным, «Яндекс» решил изменить структуру управления, чтобы избежать давления властей, которые опасались, что голосующие акции компании попадут к иностранцам. После объявления о новой структуре «Яндекса» депутат Госдумы Антон Горелкин отозвал свой законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых интернет-ресурсах до 20%.