«Люди, я выживаю. Я не преступница». Актриса Альбина Кабалина заявила об угрозах после расследования Навального о Маргарите Симоньян и ее муже

Актриса Альбина Кабалина, упоминавшаяся в Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о Маргарите Симоньян и ее муже Тигране Кеосаяне, выпустила видеообращение, в котором сообщила об угрозах. После выхода расследования, говорит Кабалина, она получила «страшные сообщения», авторы которых проклинают саму актрису и ее близких.

Я НЕ ПАРАЗИТ !!! ALBINA KABALINA

«Я актриса, — говорит Кабалина. — Я не пропагандист. Я не сторонник Путина. Я не „пилила“ эти деньги. Я даже понятия не имела, о чем эта программа. Я зарабатывала кровные свои десять тысяч. Я думаю, меня понимают многие артисты, которые находятся на грани выживания в этом городе… Люди, я выживала. Я выживаю. Я не преступница. Я не делала ничего плохого».

Основатель ФБК Алексей Навальный, комментируя обращение Кабалиной, написал в фейсбуке: «Прямо крик души».

Альбина Кабалина ранее участвовала в программе «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, о котором говорится в расследовании ФБК. Актриса сообщила «Открытым медиа», что перестала сниматься в шоу после того, как ее пригласили работать в постановке на Бродвее в Нью-Йорке. После возвращения в Россию она не стала возобновлять сотрудничество с «Международной пилорамой».

В сентябре 2019 года Альбина Кабалина участвовала в кампании в поддержку актера Павла Устинова, осужденного по «московскому делу».

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