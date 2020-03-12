«Люди, я выживаю. Я не преступница». Актриса Альбина Кабалина заявила об угрозах после расследования Навального о Маргарите Симоньян и ее муже
Актриса Альбина Кабалина, упоминавшаяся в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о Маргарите Симоньян и ее муже Тигране Кеосаяне, выпустила видеообращение, в котором сообщила об угрозах. После выхода расследования, говорит Кабалина, она получила «страшные сообщения», авторы которых проклинают саму актрису и ее близких.
«Я актриса, — говорит Кабалина. — Я не пропагандист. Я не сторонник Путина. Я не „пилила“ эти деньги. Я даже понятия не имела, о чем эта программа. Я зарабатывала кровные свои десять тысяч. Я думаю, меня понимают многие артисты, которые находятся на грани выживания в этом городе… Люди, я выживала. Я выживаю. Я не преступница. Я не делала ничего плохого».
Основатель ФБК Алексей Навальный, комментируя обращение Кабалиной, написал в фейсбуке: «Прямо крик души».
Альбина Кабалина ранее участвовала в программе «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, о котором говорится в расследовании ФБК. Актриса сообщила «Открытым медиа», что перестала сниматься в шоу после того, как ее пригласили работать в постановке на Бродвее в Нью-Йорке. После возвращения в Россию она не стала возобновлять сотрудничество с «Международной пилорамой».
В сентябре 2019 года Альбина Кабалина участвовала в кампании в поддержку актера Павла Устинова, осужденного по «московскому делу».