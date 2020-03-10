Маргарита Симоньян и ее муж заработали сотни миллионов рублей на контрактах с «Аэрофлотом» Кратчайший пересказ расследования ФБК

Маргарита Симоньян и ее гражданский муж Тигран Кеосаян паразитируют на российском бюджете. Симоньян — художественный руководитель «Международной пилорамы» на НТВ, которую ведет Кеосаян. За ее производство телеканал платит студии «Голд Вижн» 120 миллионов рублей в год — студия принадлежит Кеосаяну. «Аэрофлот» за четыре года потратил миллиард рублей на рекламу в выпусках «Международной пилорамы». Все контракты заключаются с агентством «Инвенто» — оно принадлежит Симоньян. На контрактах «Инвенто» заработало 657 миллионов рублей — большая часть из них уходит на зарплаты Симоньян и Кеосаяна. Еще 398 миллионов рублей «Аэрофлот» заплатил «Инвенто» за хвалебные новости на других телеканалах. У Кеосаяна и Симоньян есть еще два рекламных агентства: у одного из них заказывали услуги фонд «Сколково» и оргкомитет ЧМ по футболу, другому платит МВД — 100 миллионов рублей в год за улучшение имиджа. В общей сложности на всех этих схемах Симоньян и ее муж заработали 720 миллионов рублей за три года.

Полностью расследование ФБК о бизнес-структурах Симоньян и Кеосаяна можно прочитать здесь.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Владимир Смирнов / ТАСС / Vida Press