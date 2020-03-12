Авиакомпания AirBaltic объявила о сокращении каждого пятого сотрудника из-за коронавирусной инфекции

Авиакомпания AirBaltic сообщила, что из-за дополнительной отмены авиарейсов временно сократит до 250 человек из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает LETA.

Компания намерена договариваться с сотрудниками о добровольных сокращениях, уменьшении испытательных сроков. Некоторым сотрудникам предложат уйти в неоплачиваемые отпуска, других уведомят об увольнениях.

В компании отметили, что наблюдают резкое и неожиданное снижение числа бронирований. Из-за коронавируса AirBaltic отменила уже 580 рейсов, запланированных с 23 марта по 31 мая.

По состоянию на конец 2018 года, как отмечает Delfi, в AirBaltic работали 1200 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила кризис, вызыванный COVID-19, .