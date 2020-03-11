В Челябинске после письма из полиции отменили концерт «Порнофильмов»

Челябинский клуб «Галактика развлечений» отказал в проведении концерта панк-группы «Порнофильмы», который должен состояться 11 марта.

Как сообщили изданию 74.ru в заведении, договор о проведении концерта был расторгнут после получения организаторами письма из полиции. В нем, в частности, сообщалось, что тексты песен группы «содержат нецензурную брань, информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям».

Сама группа не объявляла об отмене концерта. По словам поклонников, купивших билеты, их уведомили, что концерт все же состоится, но на другой площадке. Где именно, пока неизвестно.

Тем временем также под угрозой оказался концерт «Порнофильмов» в Екатеринбурге, запланированный на 12 марта в клубе «Свобода» — общественная организация Уральский родительский комитет потребовала его отмены от городской прокуратуры. 9 марта в Екатеринбурге уже прошел один концерт «Порнофильмов» в рамках турне в поддержку нового альбома «Это пройдет».