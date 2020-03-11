Reuters: Дональд Трамп собирается объявить в США чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп может ввести в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают Reuters и Associated Press, ссылаясь на источники.

По данным Politico, введение режима ЧС позволит использовать из федерального резерва до 40 миллиардов долларов для борьбы с инфекцией. Источники издания отмечают, что Трамп может отказаться от введения режима ЧС, опасаясь разжечь панику.

Reuters пишет, что власти США могут ограничить поездки американцев в Европу. Ограничения будут похожи на введенный ранее запрет посещать Китай и Иран, говорят источники агентства. Жителям США также могут рекомендовать отменить поездки в некоторые европейские страны.

В своем твиттере Дональд Трамп написал, что готов использовать все влияние федерального правительства для решения проблемы с коронавирусом. Президент США собирается выступить с заявлением в 21 час по североамериканскому восточному времени 11 марта (в 4 часа ночи по Москве 12 марта).

В США по состоянию на 11 марта коронавирус обнаружили у более одной тысячи человек, погиб 31 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта охарактеризовала кризис, вызванный коронавирусной инфекцией COVID-19, как пандемию. По данным ВОЗ, коронавирус обнаружили у 118 тысяч человек в 114 странах мира.

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