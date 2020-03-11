Pussy Riot вручили премии за тексты и видео о домашнем насилии

Объявлены имена обладателей премии за тексты и видео о домашнем насилии, учрежденной участницами Pussy Riot Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой.

Премии присуждены: Иолине Грибковой за публикацию «Как распознать домашнее насилие и что делать дальше» на сайте «Юга.ру», Диане Садреевой за «Паша начинает убивать» на «Батенька, да вы трансформер», а также Гузель Леман за инстаграм-проект «Скажи сестре» и Дарье Серенко за «Сама виновата! Как в России судят жертв насилия за самозащиту» на The Insider.

Размер каждой премии — 1000 евро.

Отдельно был присужден приз зрительских симпатий. Его получила Айдай Эрекбаева за публикацию «Изнасилована системой. Шесть лет угроз, травли и поисков справедливости» на сайте «Клооп» (Киргизия).

«Россия — единственная страна в Европе, в которой нет закона о домашнем насилии. Говорить о том, насколько важен и нужен этот закон, мы не будем — лучше нас скажут авторы — победители премии», — заявили участницы Pussy Riot.

Pussy Riot учредили премию для авторов лучших текстов, видеороликов или расследований на тему домашнего насилия в России в декабре 2019 года. Призовой фонд премии сформирован из средств, которые Мария Алехина и Надежда Толоконникова получили в качестве компенсации от России за уголовное преследование.

В ноябре 2019 года проект закона о домашнем насилии был опубликован на сайте Совета Федерации. Обнародованный документ вызвал вопросы у сторонников, противников и даже у его авторов. На рассмотрение парламента законопроект пока не внесен.