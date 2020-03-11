Коронавирус и обвал рубля помогли росту продаж смартфонов в России

В январе в России продали свыше трех миллионов смартфонов, что на 19,5% больше, чем в январе 2019-го. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании-партнера производителей электроники.

Рынок в деньгах вырос в январе 2020-го на 23%, продажи составили 50,4 миллиарда рублей. Представитель «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева в беседе с «Ведомостями» назвала такой рост аномалией.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объяснил рост ожиданиями перебоев с поставками электроники из-за эпидемии коронавируса.

Ритейлеры в ближайший месяц ждут дефицита устройств Apple, пишет «Коммерсант».

Газета отмечает, что продажи айфонов в отдельных розничных сетях 9 марта выросли на 49% по сравнению с продажами неделей ранее. «Коммерсант» связал это с падением курса рубля после праздничных выходных 7-9 марта.

В начале марта Bloomberg сообщал о нехватке некоторых устройств Apple в магазинах США, Австралии и Европы. Вспышка коронавирусной инфекции в Китае нарушила цепочку производства и поставок Apple: работу завода Foxconn, где собирают устройства компании, приостанавливали в феврале.