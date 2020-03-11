«Фонтанка»: лидер американской неонацистской группировки «База», выступающей за расовую войну, имеет гражданство России
Лидер американской неонацистской группировки «База» Ринальдо Наззаро, которого подозревали в связях с российскими властями, имеет гражданство России. Об этом написала «Фонтанка» без ссылок на источники.
По данным издания, Наззаро подал на российское гражданство, обратившись в консульство РФ в США. Это произошло не позднее 2017 года. К тому времени Наззаро пять лет состоял в браке с гражданкой РФ и имел право на упрощенный порядок приема в гражданство.
Наззаро стал гражданином РФ и переехал в Россию с женой и детьми. Осенью 2017 года они поселились в Петербурге, пишет «Фонтанка». Сначала семья жила в съемной квартире на Миллионной улице, а потом переехала в элитный жилой комплекс в «Дом у ратуши» в Дегтярном переулке.
Как ранее сообщал BBC, супруга Наззаро купила квартиру в «Доме у ратуши» в 2018 году. По информации «Фонтанки», площадь квартиры — 104 квадратных метрах. Ее стоимость неизвестна, но сейчас жилье схожей площади в «Доме у ратуши» продается за 25-30 миллионов рублей. По данным «Фонтанки», при заключении договора купли-продажи жена Наззаро внесла стопроцентную оплату. Источники ее дохода неизвестны.
Активно осваивать Россию американец начал не позднее 2015 года, узнала «Фонтанка». Ему в этом помогла практика международного обмена. Судя по соцсетям, у Наззаро в 2014 году жила школьница из Петербурга. Ее родители ответили любезностью, согласившись стать принимающей стороной для Наззаро. В марте 2015-го он прилетел в Россию по туристической визе и получил годовую регистрацию в купчинской квартире. Родители школьницы подтвердили эту информацию «Фонтанке».
«База» — американская неонацистская группировка, о существовании которой стало известно в 2018 году. Ее участники выступали против темнокожих и евреев, хотели развязать расовую войну и создать собственное этногосударство. Несколько членов «Базы» из США и Канады были арестованы по обвинениям в подготовке убийства, незаконном хранении оружия и вандализме.
Личность лидера «Базы» была неизвестна. В январе 2020 года The Guardian и BBC сообщили, что это американец Ринальдо Наззаро, который в 2012 году женился на россиянке (BBC писал, что она уроженка Чебоксар, жила в Нью-Йорке и работала в банке JPMorgan Chase), имеет двоих детей и сейчас живет в России. The Guardian отмечал, что некоторые участники «Базы» считали Наззаро русским шпионом.