Суд повторно оправдал Led Zeppelin по делу о плагиате в песне «Stairway to Heaven»

Апелляционный суд в Сан-Франциско признал участников группы Led Zeppelin невиновными в плагиате песни «Stairway to Heaven». Об этом сообщает Pitchfork со ссылкой на решение суда.

Таким образом, коллегия из 11 судей апелляционного суда подтвердила решение суда присяжных 2016 года, которые не нашли плагиата в «Stairway to Heaven». Это решение было отменено в 2018 году.

Истцы не исключили, что обжалуют решение апелляционного суда.

Суд по делу о плагиате в песне «Stairway to Heaven» продолжался с 2014 года.

Предметом спора было вступление из «Stairway to Heaven», которое якобы идентично риффу из песни «Taurus» гитариста группы Spirit Рэнди Вулфа.

Истцами в суде выступили наследники Рэнди Вулфа. Ответчиками — участники Led Zeppelin Роберт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс.

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