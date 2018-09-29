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Суд отменил оправдательное решение по делу о плагиате в песне Led Zeppelin «Stairway to Heaven»

The New York Times
17:51, 29 сентября 2018
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В США апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, в 2016 году оправдавшей Роберта Планта и Джимми Пейджа по делу о плагиате в песне Led Zeppelin «Stairway to Heaven».

Суд пришел к выводу, что на процессе судья плохо инструктировал присяжных, неправильно объяснив им особенности авторского права. В частности, его слова дискредитировали показания эксперта со стороны истцов о том, что Плант и Пейдж скопировали из песни «Taurus» группы Spirit хроматическую гамму, использованную автором в оригинальной манере.

Дело будет направлено на пересмотр.

Иск к лидерам Led Zeppelin подал представитель наследия покойного музыканта Рэнди Калифорнии из группы Spirit, который считал, что Пейдж и Плант заимствовали вступление к «Stairway to Heaven» из его песни «Taurus». Музыканты Led Zeppelin категорически отрицают факт плагиата. В 2016 году присяжные встали на их сторону.

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