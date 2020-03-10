Дональд Трамп не приедет в Москву на 9 мая

Обновлено в 13:05. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил данные «Коммерсанта»: «Действительно, по дипломатическим каналам получили информацию, что президент [США] не приедет».

Президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию 9 мая для участия в праздновании 75-летия Победы, сообщили «Коммерсанту» два источника в госструктурах.

По словам собеседников газеты, Вашингтон заверил Москву, что американская сторона «будет представлена на высоком уровне», и представил список возможных участников делегации США.

Участие в праздновании Дня Победы в Москве подтвердили президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии, пишет «Коммерсант».

Трамп в ноябре 2019-го говорил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за приглашение: «Это в самой середине нашего политического сезона, так что посмотрю, смогу ли я это сделать, но буду рад, если смогу приехать».