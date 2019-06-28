Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретились в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Перед встречей Трамп заявил, что им с Путиным предстоит обсудить широкий круг вопросов — от торговли до разоружения. Один из журналистов спросил Трампа, скажет ли он Путину, чтобы Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2020 году. Трамп в шутку сразу же сказал Путину, что вмешиваться в выборы не нужно. Встреча продолжалась 1 час 20 минут, президенты, в частности, говорили о ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

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