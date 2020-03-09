Количество заболевших коронавирусной инфекцией приблизилось к 110 тысячам человек. В России за сутки новых случаев не обнаружили

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире к утру 9 марта составило 109 тысяч 974 человека, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на комиссию по здравоохранению Китая.

На материковый Китай приходится 80,9 тысячи подтвержденных случаев заболевания. В остальном мире заболели 29 тысяч человек, количество случаев за сутки выросло на 3,9 тысячи.

Умерли от инфекции 3816 человек, из них 3119 — на материковой части Китая, передает South China Morning Post. Выздоровели, по данным газеты, 62 тысячи человек.

В России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции не обнаружили, уточнил Роспотребнадзор.

Ранее ведомство сообщило, что к 8 марта, число официальных случаев инфекции в России увеличилось с 14 до 17: три новых случая диагностировали в Подмосковье, Белгородской и Калининградской областях. Все заболевшие — граждане России, побывавшие в Италии. Двое ранее заболевших граждан Китая и один россиянин выписаны.