Израиль ввел обязательный карантин для всех прибывающих в страну

Израиль для борьбы с распространением коронавируса ввел обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Для граждан Израиля правило действует с 9 марта, для иностранцев — с 12-го.

«После дня сложных дискуссий мы приняли решение: все, кто приедет в Израиль из-за рубежа, будут находиться в карантине 14 дней», — приводит BBC News заявление Нетаниягу.

Как отмечает издание, за границей сейчас находится 268 тысяч граждан Израиля.

Коронавирусную инфекцию к 9 марта зафиксировали у 50 израильтян, пишет Haaretz. Состояние одного из заболевших ухудшается. Смертельных случаев заболевания COVID-19 в Израиле пока не было.

По подсчетам South China Morning Post, коронавирусной инфекцией в мире заболели 110 тысяч 540 человек, 60 тысяч выздоровели, 3871 человек умер.