Bloomberg узнал о планах «Роснефти» увеличить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки

«Роснефть» с 1 апреля в течение недели-двух увеличит добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.

По словам собеседника агентства, добычу нефти российская компания увеличит как только истекут действующие договоренности с ОПЕК.

Источники The Bell и Bloomberg ранее назвали Сечина инициатором разрыва сделки с ОПЕК по сокращению добычи углеводородов.

По словам собеседника The Bell, Сечин подтолкнул Путина к разрыву сделки аргументом про американскую сланцевую нефть: «„Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже 40 долларов едва ли целесообразна“, а „Роснефть“ может позволить себе такое падение».

Россия и ОПЕК 6 марта не смогли договориться о продлении существующего соглашения об ограничении добычи нефти, в ночь на 9 марта Brent обвалилась до 30 долларов за баррель. Вслед за падением нефтяных цен упали азиатские, европейские и американские биржи. Рубль на международном валютном рынке упал по отношению к доллару и евро. В России 9 марта выходной, торги не ведутся. Акции «Роснефти» на Лондонской бирже падали на 19,5%.