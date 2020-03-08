«Победа» приостановит полеты в Италию до апреля

Лоукостер «Победа» отменит все рейсы в Италию с 11 по 31 марта. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмена рейсов связана с решением правительства Италии закрыть для свободного въезда и выезда ряд областей в северной и центральной части страны.

Клиентам, которые купили билеты на отмененные рейсы, предложат вернуть деньги или совершить перелет рейсами «Аэрофлота».

«Победа» летает из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. Несколько дней назад авиакомпания сообщила о сокращении рейсов в Италию в марте и апреле на 39% из-за падения спроса.

Кроме «Победы», прямые регулярные рейсы между Россией и Италией выполняют «Аэрофлот», «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Utair и Alitalia.