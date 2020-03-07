В США у двух участников конференции, где выступали вице-президент, госсекретарь и лидер большинства сената, нашли коронавирус

У двух участников конференции влиятельной лоббистской организации Американо-израильский комитет по общественным связям (American Israel Public Affairs Committee), в которой в том числе принимали участие высокопоставленные американские политики, диагностировали коронавирус.

Ежегодное мероприятие проходило в Вашингтоне с 1 по 3 марта. В нем принимали участие, в частности, вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, миллиардер Майк Блумберг и десятки конгрессменов. В общей сложности форум посетили 18 тысяч человек.

Майк Пенс в США возглавляет национальный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в США зарегистрировано более 300 случаев заболевания коронавирусом, большинство из них — в Нью-Йорке.