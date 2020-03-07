В России зарегистрированы пять новых случаев коронавирусной инфекции

Обновлено. Коронавирусная инфекция предварительно также диагностирована у жительницы Подмосковья. Она недавно была в Швейцарии.

На территории России за прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Три случая зафиксированы в Липецке, еще один — в Санкт-Петербурге. Все заболевшие в последние две недели посещали Италию.

Ранее в России были зафиксированы десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, шесть из которых пришлись на Москву. Трое заболевших уже выздоровели.