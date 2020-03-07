В России зарегистрированы пять новых случаев коронавирусной инфекции
Источник: РИА Новости
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Обновлено. Коронавирусная инфекция предварительно также диагностирована у жительницы Подмосковья. Она недавно была в Швейцарии.
На территории России за прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Три случая зафиксированы в Липецке, еще один — в Санкт-Петербурге. Все заболевшие в последние две недели посещали Италию.
Ранее в России были зафиксированы десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, шесть из которых пришлись на Москву. Трое заболевших уже выздоровели.