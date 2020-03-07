Мать и отец девочки, с рождения живущей в больнице, обжаловали ограничение родительских прав

Мать и отец пятилетней девочки, которая с рождения живет в медицинском центре «Мать и дитя», обжаловали решение суда ограничить их в родительских правах.

Как следует из карточки дела на сайте Мосгорсуда, соответствующие документы поступили в суд 4 марта. Дата судебного заседания пока не назначена. Как минимум до рассмотрения апелляции девочка продолжает находиться в больнице.

Родители девочки также подали кассационную жалобу на постановление суда в принудительном порядке забрать ее из центра, вынесенное в октябре 2019 года. Ее рассмотрят 17 марта.

Иск о лишении родительских прав подавали власти Москвы. Как постановил суд, девочку должны передать на попечение органу опеки, на чьей подведомственной территории расположен медицинский центр.

Девочка родилась в клинике «Мать и дитя» в 2014 году. Мать после рождения оставила ее там, утверждая, что ребенок болен и ему нужен уход. Пребывание девочки в клинике оплачивает отец. Сотрудники клиники заявляют, что показаний для содержания девочки в стационаре нет.