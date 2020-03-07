Издательство отказалось от планов выпустить мемуары Вуди Аллена спустя четыре дня после их анонса

Издательство Grand Central Publishing, входящее в Hachette Book Group отказалось от планов публикации мемуаров Вуди Аллена A Propos of Nothing («Речь без повода»). О решении издать книгу в апреле 2020 года было объявлено 2 марта, однако уже четыре дня спустя Hachette Book Group опубликовала твит, в котором назвала дальнейшую работу над книгой невозможной.

О причинах отказа в издании мемуаров известного режиссера HBG не сообщила ничего конкретного, ограничившись фразой о том, что это было трудным решением: «В HBG мы очень серьезно относимся к нашим взаимоотношениям с авторами и не отменяем книги без веского повода. Мы уже опубликовали и продолжим выпускать много сложных книг. Как издательство, каждый день в своей работе мы стараемся дать возможность быть услышанными разным голосам и представлять разные точки зрения».

Ранее от публикации мемуаров Вуди Аллена, которые были подготовлены режиссером еще в 2018 году, отказались четыре крупные американские издательства. Отказ, по мнению The New York Times, был связан с обвинениями Аллена в сексуальных домогательствах со стороны приемной дочери Диллан Ферроу на фоне общественной компании #MeeToo.

Одним из ключевых инициаторов #MeeToo стал брат Диллан, Ронан Ферроу, написавший расследование, а затем и книгу о деле Харви Вайнштайне. Книга Ферроу также вышла в издательстве Hachette Book Group — после анонса публикации мемуаров Аллена Ронан Ферроу выступил с заявление о том, что прекращает всякое взаимодействие с издательством — пишет VanityFair. Ферроу поддержали некоторые из сотрудников самой HBG.