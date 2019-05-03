Издательства отказались публиковать мемуары Вуди Аллена из-за обвинений в сексуальном насилии

Кинорежиссер Вуди Аллен в 2018 году подготовил свои мемуары, однако четыре крупных издательства, в которые он обратился, отказались публиковать их. Как пишет The New York Times, отказ был связан с Аллена в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Газета отмечает, что некоторые издатели отказались даже прочитать рукопись. Как пишет The New York Times, в прежние годы Аллен наверняка смог бы продать права на книгу «за шестизначную или семизначную сумму», но на фоне движения #MeToo издательства сочли сотрудничество с ним «токсичным».

В 2018 году Amazon Studios отказалась выпускать фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» и еще три фильма Аллена из-за обвинений Фэрроу. В феврале 2019 года Аллен подал к компании иск на 68 миллионов долларов, обвинив ее в нарушении условий уже заключенного контракта.