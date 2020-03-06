ВЦИОМ: две трети россиян не хотят видеть женщину на посту президента страны

Более двух третей россиян (68%) скорее не хотели бы видеть женщину на посту президента страны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

За последние четыре года этот показатель увеличился — в аналогичном опросе 2016 года лишь 61% высказался против женщины на посту президента.

При этом в целом россияне готовы видеть женщин на важных, но не первостепенных ролях в политике: например, на посту министра здравоохранения (69%), во главе одной из ведущих партий (51%) или думской фракции (51%).

Как отмечает ВЦИОМ, наиболее открыты к приходу женщин в политику молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и жители Москвы и Санкт-Петербурга.