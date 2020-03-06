ВЦИОМ: две трети россиян не хотят видеть женщину на посту президента страны
Более двух третей россиян (68%) скорее не хотели бы видеть женщину на посту президента страны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
За последние четыре года этот показатель увеличился — в аналогичном опросе 2016 года лишь 61% высказался против женщины на посту президента.
При этом в целом россияне готовы видеть женщин на важных, но не первостепенных ролях в политике: например, на посту министра здравоохранения (69%), во главе одной из ведущих партий (51%) или думской фракции (51%).
Как отмечает ВЦИОМ, наиболее открыты к приходу женщин в политику молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Эти тенденции могут объясняться несколькими причинами. Во-первых, дефицитом ярких женщин в публичном поле, которые соответствовали бы требованиям, предъявляемым россиянами к политику. Во-вторых, популяризацией государством консервативных и семейных ценностей, усиливающей роль мужчины в обществе и наделяющей мужчин теми качествами, которые в настоящий момент больше всего востребованы в политике. В-третьих, сохранением запроса на «сильную руку».