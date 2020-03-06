В Ватикане зафиксировали первый случай коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни, диагноз у заболевшего был подтвержден 5 марта. После этого помещения в клинике Ватикана, где он проходил обследование, были дезинфицированы. Сам пациент изолирован в отделении неотложной помощи.

Случаи коронавируса зафиксированы уже более чем в 90 странах мира. Общее число заболевших приблизилось к 100 тысячам человек.