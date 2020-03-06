Новый американский марсоход получил имя «Настойчивость»

Ровер миссии NASA «Марс-2020» назвали «Настойчивость» (Perseverance), имя предложил семиклассник Александр Мэтер из Вирджинии. Об этом сообщается на сайте NASA.

«Марс-2020» стартует 17 июля 2020 года, в феврале 2021-го ровер должен высадиться в кратере Езеро, где в прошлом было озеро. Perseverance будет изучать породы, которые могли бы сохранить следы жизни, поясняет NASA.

Александр Мэтер и его семья смогут наблюдать за запуском Perseverance с мыса Канаверал.

NASA объявило конкурс для школьников на лучшее имя нового марсохода в августе 2019-го. В январе 2020-го аэрокосмическое агентство представило девять финалистов, среди которых кроме Perseverance были Courage («Смелость»), Tenacity («Упорство»), Ingenuity («Изобретательность»).

«Названия прошлых марсоходов — это качества, которыми обладают люди <…> Если роверы должны обладать такими же качествами, то мы упустили самое главное. Настойчивость <…> Мы встретим много неудач на пути к Марсу. Однако мы можем проявить настойчивость», — пояснял Мэтер в своем эссе, почему ровер следует назвать Perseverance.

Варианты имен на конкурс NASA прислали 28 тысяч школьников, в полуфинал вышли 155, их имена и эссе нанесли на кремниевую микросхему, которая отправится на Марс на борту Perseverance.