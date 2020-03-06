Навальный уличил мэрию Москвы в покупке медицинских масок по завышенным ценам

Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы закупил медицинские маски по ценам в 2-5 раз выше розничных. Об этом в своем блоге со ссылкой на документы госзакупок сообщил политик Алексей Навальный.

Так, департамент купил 2,5 тысячи упаковок детских масок «Берегиня» по 472 рубля за упаковку.

В розницу тот же поставщик продает эти маски по 207 рублей за упаковку, пишет Навальный.

Трехслойные маски Rutex департамент купил по цене чуть больше семи рублей за штуку, при этом, указывает Навальный, центральный НИИ туберкулеза закупает такие маски по 1,34 рубля. То есть, примерно в пять раз дешевле.

Всего на маски департамент здравоохранения 28 февраля потратил 200 миллионов рублей, добавил политик. Маски покупают у единственного поставщика, компании «Кит», в связи с чрезвычайной ситуацией.

Мэр Сергей Собянин 5 марта установил в Москве режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В соответствующем распоряжении Собянина содержится требование к прибывшим из Китая, Италии, Южной Кореи (всего 11 стран) соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. С 10 марта такое требование распространяется на школьников: им запретили ходить на уроки, если они недавно приехали из стран с эпидемией коронавируса.