Московским школьникам, прилетевшим из охваченных коронавирусом стран, запретили ходить на уроки

В Москве школьникам, которые недавно побывали в странах, наиболее пострадавших от коронавируса, запретили посещать занятия. В соответствии с приказом городского департамента образования и науки, запрет будет действовать с 10 марта.

Ходить в школу нельзя будет в течение 14 дней с момента возвращения в Россию. Аналогичные требования распространяются на учителей.

Приказ также обязывает школы обеспечить ученикам, которые вынуждены будут пропускать занятия, дистанционное обучение.

В список стран, наиболее пострадавших от коронавируса, по версии властей Москвы входят Китай, Южная Корея, Иран, США, Великобритания, Испания, Италия, Норвегия, Германия, Швейцария и Франция.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин своим указом потребовал от всех жителей города, прилетевших из указанных стран, обеспечить себе домашнюю изоляцию сроком на две недели — не ходить на работу и минимизировать посещение общественных мест.