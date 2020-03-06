ФБР запустило в фейсбуке русскоязычную рекламу для поиска информаторов. С фото Владимира Высоцкого в роли Глеба Жеглова

Федеральное бюро расследований США разместило в фейсбуке русскоязычную рекламу для поиска информаторов с фотографией советского актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Это объявление можно найти в библиотеке рекламы ФБР в фейсбуке.

«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам», — говорится в рекламе. Ссылка с нее ведет на страницу программы контрразведки ФБР.

Объявление сопровождает фотография Высоцкого в образе капитана уголовного розыска Глеба Жеглова из многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» — с логотипом ФБР и подписью «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

Согласно данным из библиотеки рекламы, этот рекламный пост был запущен 24 февраля в фейсбуке и инстаграме — вместе с еще двумя русскоязычными рекламными постами для информаторов. Слоган одного из них «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», второго — «Мы готовы к разговору. Дело за вами».

Ранее ФБР как минимум один раз — в октябре 2019 года — размещало в фейсбуке русскоязычную рекламу для поиска информаторов.