Евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро на Московской бирже 6 марта превысил 77 рублей впервые с 15 января 2019 года, передает «Интерфакс».

К 13:00 мск европейская валюта стоила 77,03 рубля, доллар США — 68,19 рубля.

Американская валюта также находится на максимуме с января 2019-го, уточняет «Прайм».

Ослабление рубля по отношению к доллару и евро происходит на фоне падения нефтяных цен. Баррель Brent с поставками в мае на лондонской бирже ICE к 13:20 мск подешевел почти на 2,7% до 48,6 доллара. На закрытие 5 марта стоимость Brent составляла 49,99 доллара за баррель. WTI с поставками в апреле на Нью-йоркской товарной бирже к тому же времени снизились на 2,4% до $44,7 за баррель.

Как пишет «Интерфакс», котировки падают в ожидании решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Саудовская Аравия и Россия 5 марта не договорились о совместном снижении добычи углеводородов.

«Кроме того, на все рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, давит общемировой пессимизм, связанный с активным распространением коронавируса за пределами Китая», — подытоживает агентство.