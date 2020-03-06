Десятерых полицейских на Кубани арестовали по делу о взятках от водителей

​Десятерых полицейских в Успенском районе Краснодарского края отправили под стражу по делу о взятках в особо крупном размере, сообщает СК.

Также их подозревают по части 3 статьи 201 УК — создание преступного сообщества и участие в нем с использованием служебного положения. Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы со штрафом пять миллионов рублей.

Среди арестованных — начальник МВД Успенского района, глава ГИБДД районного отдела МВД, командир взвода ДПС, а также глава отдела собственной безопасности ОВД Успенского района.

По версии СК, полицейские получали взятки на посту ДПС от водителей и предпринимателей, «незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию».