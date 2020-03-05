В России зафиксировали новый случай коронавирусной инфекции

Новый случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в России, заболевший — гражданин Италии, сообщает Роспотребнадзор.

Итальянец прибыл в Россию 29 февраля, а 2 марта обратился к медикам с симптомами ОРВИ. Его госпитализировали в инфекционный бокс, уточнили в ведомстве.

Обновлено. По данным «Фонтанки», речь о студенте петербургского медицинского госуниверситета имени Мечникова. Общежитие вуза изолировали, в инфекционный бокс также отправили пятерых студентов, общавшихся с иностранцем, пишет издание.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о шести случаях заболевания COVID-19 в России. Инфекцию обнаружили у двух граждан Китая, у троих россиян, эвакуированных с круизного лайнера «Даймонд Принсесс», и одного гражданина РФ, который вернулся из Италии.